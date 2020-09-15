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Власть

Воды в Токтогулке на 2 миллиарда кубов меньше. Но веерных отключений не будет

На сегодня в Токтогульском водохранилище накоплено 15,1 миллиарда кубометров воды. Это на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина заверил, что, несмотря на маловодье, веерных отключений в осенне-зимний сезон быть не должно.

«Объем воды в водохранилище под контролем правительства. Веерных отключений не ожидается. А некоторые сбои подачи электричества в данное время связаны с авариями из-за погодных условий. Отмечу, у 50 процентов электрокабелей истек срок эксплуатации», — заявил Кубатбек Боронов.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду осуществляется своевременно и по плану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165241/
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