Фонд госматрезервов закупит 65 наименований лекарств, в том числе против COVID

Фонд государственных материальных резервов начал закупку 65 наименований лекарственных средств. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, приказом Минздрава обновлен перечень лекарств и медпрепаратов, необходимых для лечения коронавируса. В него включены антикоагулянты, антиагреганты (препараты, препятствующие тромбообразованию) и 18 наименований противомикробных средств.

«Фонд начал пополнять запас лекарств. По состоянию на 15 сентября их закуплено 27 наименований на 85 миллионов сомов», — сказал он.