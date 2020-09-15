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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд госматрезервов закупит 65 наименований лекарств, в том числе против COVID

Фонд государственных материальных резервов начал закупку 65 наименований лекарственных средств. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, приказом Минздрава обновлен перечень лекарств и медпрепаратов, необходимых для лечения коронавируса. В него включены антикоагулянты, антиагреганты (препараты, препятствующие тромбообразованию) и 18 наименований противомикробных средств.

«Фонд начал пополнять запас лекарств. По состоянию на 15 сентября их закуплено 27 наименований на 85 миллионов сомов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165231/
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