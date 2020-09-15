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Власть

Кыргызстан и Узбекистан вновь обсудили несогласованные участки госграницы

Рабочие группы правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы провели встречи. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Кыргызскую делегацию представляли специальный представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев и директор Государственного агентства по земельным ресурсам Каныбек Ботобаев.

«В ходе рабочих выездных встреч в Ала-Букинском и Аксыйском районах Джалал-Абадской области стороны осмотрели ряд несогласованных участков, а также участки, вошедшие в соглашение о кыргызско-узбекской государственной границе между Кыргызстаном и Узбекистаном от 5 сентября 2017 года. По итогам встреч стороны пришли к единому мнению по определенным вопросам», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165213/
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