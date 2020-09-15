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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, решение будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавируса.

Ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:

  • средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры;
  • специальная защитная одежда, в том числе фильтрующая;
  • средства индивидуальной защиты глаз и лица;
  • защитные ткани;
  • нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без него, дублированные и сдублированные;
  • компьютерный томограф;
  • автомобили, специально предназначенные для медицинских целей;
  • медицинская и хирургическая мебель;
  • негатоскопы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165148/
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11:05
Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров