Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, решение будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавируса.

Ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров: