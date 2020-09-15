Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.
По ее данным, решение будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавируса.
Ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:
- средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры;
- специальная защитная одежда, в том числе фильтрующая;
- средства индивидуальной защиты глаз и лица;
- защитные ткани;
- нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без него, дублированные и сдублированные;
- компьютерный томограф;
- автомобили, специально предназначенные для медицинских целей;
- медицинская и хирургическая мебель;
- негатоскопы.