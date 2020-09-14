«Мекеним Кыргызстан» № 4 разработала программу партии, используя шрифт Брайля

«Мекеним Кыргызстан» подготовила программу партии, используя шрифт Брайля, благодаря которому люди с ограниченными возможностями могут прочитать и написать любой текст. Всего в Кыргызстане насчитывается свыше 5 тысяч человек с отсутствием возможности видеть.

Среди кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» есть Толкунбек Исаков. Политик еще в детстве потерял зрение. Сегодня он занимается защитой прав инвалидов по всей стране.

Толкунбек Исаков: «По специальности я юрист. Двадцать лет защищаю права наших граждан, предоставляю им юридические консультации, представляю их интересы в судах, в других государственных органах. Активно занимаюсь разработкой и продвижением группы. К сожалению, на сегодня в нашей республике очень много различных нормативно-правовых актов, создающих проблемы в самых разных сферах. Стабильно занимаюсь общественной деятельностью, защищая права лиц с инвалидностью, продвигаю различные вопросы, направленные на улучшение их жизни. Профессионально занимаюсь спортом. Я вице-президент Федерации армрестлинга, мастер спорта, действующий чемпион Азии.

Хочу быть депутатом, чтобы применить свой жизненный опыт, интеллект, имеющийся потенциал для улучшения жизни в стране, чтобы она стала комфортнее для рядовых граждан. Надеюсь, моя деятельность будет охватывать и самые уязвимые социальные слои населения. Я иду на выборы с «Мекеним Кыргызстан», потому что это молодая политорганизация. Здесь собрались преимущественно новые лица, новые силы, настоящие профессионалы. Я считаю, что сплоченная партийная команда может внести существенный вклад в политическую и экономическую жизнь государства, поднимет нашу республику на новую ступень развития».

В ближайшее время программа с использованием шрифта Брайля выйдет в свет и будет презентована незрячим и слабовидящим людям.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 14.09.2020.