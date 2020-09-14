«Мекеним Кыргызстан» № 4 разработала программу партии, используя шрифт Брайля

«Мекеним Кыргызстан» подготовила программу партии, используя шрифт Брайля, благодаря которому люди с ограниченными возможностями могут прочитать и написать любой текст. Всего в Кыргызстане насчитывается свыше 5 тысяч человек с отсутствием возможности видеть.
Среди кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» есть Толкунбек Исаков. Политик еще в детстве потерял зрение. Сегодня он занимается защитой прав инвалидов по всей стране.
Толкунбек Исаков: «По специальности я юрист. Двадцать лет защищаю права наших граждан, предоставляю им юридические консультации, представляю их интересы в судах, в других государственных органах. Активно занимаюсь разработкой и продвижением группы. К сожалению, на сегодня в нашей республике очень много различных нормативно-правовых актов, создающих проблемы в самых разных сферах. Стабильно занимаюсь общественной деятельностью, защищая права лиц с инвалидностью, продвигаю различные вопросы, направленные на улучшение их жизни. Профессионально занимаюсь спортом. Я вице-президент Федерации армрестлинга, мастер спорта, действующий чемпион Азии.
Хочу быть депутатом, чтобы применить свой жизненный опыт, интеллект, имеющийся потенциал для улучшения жизни в стране, чтобы она стала комфортнее для рядовых граждан. Надеюсь, моя деятельность будет охватывать и самые уязвимые социальные слои населения. Я иду на выборы с «Мекеним Кыргызстан», потому что это молодая политорганизация. Здесь собрались преимущественно новые лица, новые силы, настоящие профессионалы. Я считаю, что сплоченная партийная команда может внести существенный вклад в политическую и экономическую жизнь государства, поднимет нашу республику на новую ступень развития».
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 14.09.2020.