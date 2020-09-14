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Власть

Электронная коммерция и информационные технологии: президент о приоритетах

Президент Сооронбай Жээнбеков принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который посетил Кыргызстан с официальным визитом.

По данным пресс-службы главы государства, состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами, акцентировал внимание на приоритетных проектах в сферах сельского хозяйства, транспорта и дорог.

Он передал слова приветствия председателю КНР Си Цзиньпину и поблагодарил правительство Китая за предоставленную гуманитарную помощь, а также за медицинских экспертов, направленных в Кыргызстан для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что для кыргызской стороны представляет интерес реализация новых моделей сотрудничества в таких сферах, как электронная коммерция и информационные технологии, что в свою очередь способствует активизации торгово-экономических связей между странами.

Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Министр иностранных дел Китая Ван И поблагодарил главу КР и зачитал послание Си Цзиньпина, в котором говорится, что двусторонние отношения между странами выдержали испытания, обусловленные вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, и теперь необходимо сделать акцент на укрепление сотрудничества в постпандемический период, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, а также взаимную солидарность и готовность оказанию поддержки друг другу в сложившейся ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165000/
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