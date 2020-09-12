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Власть

Кубатбек Боронов: Развитие ирригации — одно из приоритетных направлений кабмина

Развитие системы ирригации — одно из приоритетных направлений работы правительства. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе ознакомления со строительством канала Ак-Терек в Аксыйском районе.

По информации госагентства водных ресурсов, с введением в эксплуатацию канала в селах Кашка-Суу, Жерге-Тал, Кош-Добо и на других участках долины Ренжит появится возможность орошения около 7 тысяч гектаров земель. Кроме того, на 4 тысячах 700 гектарах решится вопрос обеспечения водой и освоения в перспективе 2 тысяч 200 гектаров новых орошаемых земель.

После завершения строительства данный канал станет продолжением канала Беш-Батман, что решит вопрос обеспечение населения водой для орошения.

«Развитие ирригации — одно из приоритетных направлений в работе правительства. Президент также уделяет особое внимание данному вопросу, ведь решение проблем ирригации лежит не только в основе развития регионов, но и связано с обеспечением продовольственной безопасности», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр заслушал информацию по реализации проекта обеспечения административного центра Аксыйского района — города Кербен — чистой водой. В связи с износом систем питьевого водоснабжения здесь были отремонтированы два резервуара для воды и проложено 66 километров водопроводов. Кроме того, в городе Кербене планируется проложить 10 километров магистральных водных труб.

Глава правительства также ознакомился с реконструкцией внутренних дорог в городе Кербене, где в настоящее время асфальтируется улица Таш-Добо.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164961/
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