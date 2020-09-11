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Власть

В селе Каныш-Кыя в Чаткале на месте старой аварийной школы начали строить новую

При строительстве школ особый контроль необходимо уделять качеству выполняемых работ. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов во время ознакомления с ходом строительства средней школы «Кайын-Суу» в селе Каныш-Кыя Чаткальского района.

По информации акима Жуманалы Накетаева, здание учебного заведения построили в 1988 году ашарным методом для 40 школьников. В 1992-м этим же путем построили второй корпус и сдали в эксплуатацию как неполную среднюю школу.

В 2017 году МЧС дало заключение о том, что первый корпус учебного заведения непригоден для дальнейшего использования. В настоящее время ученики села Каныш-Кыя обучаются во втором здании, которое тоже в аварийном состоянии.

Премьер-министр обратился к подрядчикам, отметив, что особое внимание следует уделить качеству строительных работ.

«К качеству строящегося учебного заведения и срокам ввода его в эксплуатацию будут предъявляться жесткие требования. Эпоха глобализации требует особого подхода к системе образования. Поэтому строящаяся школа должна соответствовать современным стандартам. Пандемия COVID-19 вносит свои коррективы в нашу жизнь, в том числе и в сферу образования. В этой связи особое внимание следует уделить цифровизации общеобразовательных учреждений. В частности, уже сейчас необходимо работать над подключением школы к интернету и обеспечением компьютерным оборудованием», — сказал Кубатбек Боронов.

Строительство школы началось в июне 2020-го. Сейчас закладывается фундамент. Новое здание будет двухэтажным и рассчитано на 150 ученических мест. Согласно проекту, здесь будут спортивный и актовый залы, библиотека и класс информатики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164895/
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