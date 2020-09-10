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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Реанимация и отдельные боксы. Какой будет новая инфекционная больница в Бишкеке

Премьер-министр Кубатбек Боронов ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в столице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина напомнил, что во всех регионах идут ремонт, реконструкция простаивающих зданий больниц, а в Бишкеке, Оше и Нарыне строят новые. «При их проектировании учитывалось мнение медицинских специалистов», — сказал он.

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«Сегодня республика нуждается в новой инфекционной больнице с современным оборудованием, реконструкции действующих учреждений. С учетом прогнозов медицинских работников о возможной второй волне коронавирусной инфекции правительство приняло решение применить метод быстровозводимого строительства. Он позволит построить новые здания медицинских учреждений в короткие сроки. Это особый по значимости объект, никаких вопросов о выделении финансовых средств нет», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

В новой больнице предусмотрены отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. Больных будут размещать в полубоксированные и боксированные палаты. При этом в каждом боксе будет отдельный выход.

Как объяснил 24.kg главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев, такой метод применяется, чтобы больные не контактировали с людьми в коридорах.

«В инфекционных больницах боксированные палаты имеют отдельные входы со стороны улицы. У нас бывают такие палаты в отделениях. Есть болезни, при которых требуется полная изоляция пациентов. Например, менингит. Посещать их могут только медработники. Они смогут заходить как со стороны улицы, так и со стороны коридора», — отметил он.

Гульжигит Аалиев заметил, что в боксированных палатах будут санузлы, душевые.

В правительстве обещают оснастить палаты и кабинеты необходимым медицинским оборудованием.

Представители Госстроя заверили премьера, что строительные работы идут согласно установленному сроку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164735/
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