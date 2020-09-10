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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампания #Сакта #Защити

В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампания #Сакта #Защити. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, премьер-министр Кубатбек Боронов, обращаясь к гражданам в связи со стартом кампании, подчеркнул важность сплоченности всего общества в борьбе против пандемии COVID-19. Глава правительства также выразил признательность ООН в КР и международным партнерам за поддержку инициатив правительства и содействие в решении актуальных вопросов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также по раннему восстановлению от последствий пандемии.

По его словам, кампания направлена на защиту жизни сограждан. «Это то, за что правительство, врачи, гражданские активисты и волонтеры боролись и борются каждый день. В настоящее время показатели по уровню заболеваемости низкие, однако вирус все еще среди нас, необходимо помнить об эпидемиологической безопасности», — отметил он.

Кубатбек Боронов добавил, что кампания направлена на повышение осведомленности населения о негативном влиянии COVID-19, в том числе вопросам важности соблюдения мер для охраны здоровья, противодействия распространению фейковых новостей. «Другой важной целью кампании должно стать укрепление сплоченности населения в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это требует проявления гражданской осознанности и ответственности в вопросах защиты своего здоровья и здоровья окружающих путем соблюдения простых санитарных норм — ношения масок, соблюдения физической дистанции, частого мытья рук и соблюдения самоизоляции в случае появления симптомов. Только общими усилиями, хорошей дисциплиной можно побороть этот недуг», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164720/
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