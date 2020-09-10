10:23
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Власть

В Бишкекском городском кенеше новые депутаты

В Бишкекском городском кенеше два новых депутата. От фракции СДПК ими стали Сабиржан Кадыров и Кабулжан Юсупов.

Мандат сегодня вручили на внеочередной сессии БГК. На повестке дня один вопрос — предоставление списков кандидатур для доукомплектования резервов участковых избирательных комиссий Бишкека, выдвинутых от собрания избирателей столицы, общественных и независимых комиссий.

Депутатские места стали вакантными после того, как экс-лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев и еще один социал-демократ Лев Васильев сдали свои мандаты.

Ссылка: https://24.kg/vlast/164645/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Ненавистничество: кыргызстанцы так и не научились дискутировать
Выборы-2020. Как разместились партии в избирательном бюллетене
Выборы-2020. ЦИК не будет обжаловать решение суда по «Бутун Кыргызстану»
Выборы-2020. В Жогорку Кенеш баллотируется 15 депутатов БГК
Выборы-2020. В отношении 221 кандидата возбуждались дела
Выборы-2020. Обвиняемые, беглянка, сыновья. Кто еще в списке «Социал-демократов»
Выборы-2020. Сколько средств собрали и потратили политические партии
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» к ЦИК продолжится сегодня
Выборы-2020. Центризбирком опубликовал списки и программы партий
Выборы-2020. Экс-жена Дмитрия Цоя, чиновники Бакиева. Кто в списке «Ыйман нуру»
Популярные новости
Запрет гражданам Кыргызстана на&nbsp;въезд в&nbsp;Россию может быть снят в&nbsp;ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Еще один скандальный законопроект президент вернул в&nbsp;парламент с&nbsp;возражениями Еще один скандальный законопроект президент вернул в парламент с возражениями
Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Республики&raquo; Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»
Бизнес
Высокоскоростной интернет 4GLTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4GLTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
10 сентября, четверг
10:10
Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа развития для регионов! Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа ра...
10:07
В Бишкекском городском кенеше новые депутаты
10:02
Высокоскоростной интернет 4GLTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
10:00
Выборы-2020. 639 безработных хотят стать депутатами седьмого созыва
09:47
Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров