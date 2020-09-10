В Бишкекском городском кенеше новые депутаты

В Бишкекском городском кенеше два новых депутата. От фракции СДПК ими стали Сабиржан Кадыров и Кабулжан Юсупов.

Мандат сегодня вручили на внеочередной сессии БГК. На повестке дня один вопрос — предоставление списков кандидатур для доукомплектования резервов участковых избирательных комиссий Бишкека, выдвинутых от собрания избирателей столицы, общественных и независимых комиссий.

Депутатские места стали вакантными после того, как экс-лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев и еще один социал-демократ Лев Васильев сдали свои мандаты.