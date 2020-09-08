Кабмин уверен: вакцинация от гриппа облегчит пандемию

Вакцинация населения от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций облегчит ситуацию во время пандемии COVID-19. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба заявили специалисты Министерства здравоохранения.

«Традиционно осенью и зимой число заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается на порядок. В связи с этим ведется подготовка к вакцинации населения, к которой, помимо государственных организаций здравоохранения, будут привлечены и частные медицинские учреждения», — сказали представители ведомства.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков подчеркнул необходимость повышения осведомленности общественности о важности вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ.

«В социальных сетях о вакцинации распространяют различного рода информацию. Зачастую приводимые факты и утверждения не соответствуют действительности. Местные органы власти совместно с медиками должны провести разъяснительную работу среди населения о том, что сезонную вакцинацию от гриппа проводили и ранее. Никакого вреда здоровью она не несет. Саму вакцинацию необходимо начать со второй половины сентября», — отметил он.

По итогам заседания Минздраву поручили обеспечить необходимые запасы медикаментов.

Члены республиканского оперативного штаба призывают граждан проявлять сознательность, следовать рекомендациям врачей и соблюдать правила личной гигиены, включая ношение медицинских масок в общественных местах.