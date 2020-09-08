Кубатбек Боронов попросил воздержаться от критики строящейся в Бишкеке больницы

Новая инфекционная больница в Бишкеке строится в соответствии со всеми требованиями. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов. Он призвал граждан воздержаться от необоснованной критики и дождаться завершения строительных работ.

«Новая больница завершена на 75 процентов. Она строится из легких конструкций, изначально не планировали делать из кирпичей. Сейчас многие начали критиковать строительные работы и применяемые материалы. Да, я согласен, что нужно строго контролировать ход работы. Но хочу призвать воздержаться от необоснованной критики. Лучше поддержите работников, которые трудятся днем и ночью», — заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас ведутся работы по обеспечению новых медучреждений оборудованием.

Сегодня в Кыргызстане ведется строительство и капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения. Работы финансируются из средств республиканского бюджета и Фонда социального партнерства и развития регионов.