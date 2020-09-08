15:42
USD 78.61
EUR 93.02
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов попросил воздержаться от критики строящейся в Бишкеке больницы

Новая инфекционная больница в Бишкеке строится в соответствии со всеми требованиями. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов. Он призвал граждан воздержаться от необоснованной критики и дождаться завершения строительных работ.

«Новая больница завершена на 75 процентов. Она строится из легких конструкций, изначально не планировали делать из кирпичей. Сейчас многие начали критиковать строительные работы и применяемые материалы. Да, я согласен, что нужно строго контролировать ход работы. Но хочу призвать воздержаться от необоснованной критики. Лучше поддержите работников, которые трудятся днем и ночью», — заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас ведутся работы по обеспечению новых медучреждений оборудованием.

Сегодня в Кыргызстане ведется строительство и капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения. Работы финансируются из средств республиканского бюджета и Фонда социального партнерства и развития регионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164453/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин уверен: вакцинация от гриппа облегчит пандемию
В правительстве рассказали, сколько потратили на компенсации медикам
Федерация профсоюзов профинансирует отдых медработников из красных зон
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,3 миллиона человек
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 526
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 198 человек
МЧС получило видеооборудование для онлайн-конференций
В Узбекистане вновь начало расти число обращений в скорую помощь
Популярные новости
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Мирлан Жеенчороев, &laquo;Республика&raquo;: Мы&nbsp;ликвидируем должность президента! Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Еще один скандальный законопроект президент вернул в&nbsp;парламент с&nbsp;возражениями Еще один скандальный законопроект президент вернул в парламент с возражениями
Бизнес
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
8 сентября, вторник
15:39
Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может бы...
15:25
Выборы-2020. Партии «Актив» суд отказал в участии в гонке
15:18
Об основах программы партии «Биримдик» рассказал избирателям Айбек Осмоналиев
15:16
Кубатбек Боронов попросил воздержаться от критики строящейся в Бишкеке больницы
15:13
Госслужба по делам миграции не приняла заявление журналиста из Узбекистана