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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве рассказали, сколько потратили на компенсации медикам

На выплаты медицинскому персоналу, привлеченному для борьбы с коронавирусом, дополнительно  выделено 785,4 миллиона сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, работники здровоохранения получат дополнительные выплаты.

«Мы начали дополнительные выплаты с марта. Всего выплатили 785,4 миллиона сомов. 1 сентября выделили еще 640 миллионов, которые будут выплачены до конца 2020 года», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что 1 тысяча 560 медицинских работников, принимавших участие в лечении зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, прошли реабилитацию на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164448/
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