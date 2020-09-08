В правительстве рассказали, сколько потратили на компенсации медикам

На выплаты медицинскому персоналу, привлеченному для борьбы с коронавирусом, дополнительно выделено 785,4 миллиона сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
По его словам, работники здровоохранения получат дополнительные выплаты.
«Мы начали дополнительные выплаты с марта. Всего выплатили
Он отметил, что 1 тысяча 560 медицинских работников, принимавших участие в лечении зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, прошли реабилитацию на Иссык-Куле.