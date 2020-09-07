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Власть

Президент и премьер обсудили подготовку к зиме и предстоящие выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, а также проведению парламентских выборов. Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и подготовки к осенне-зимнему периоду в усиленном темпе ведется строительство и ремонт больниц.

Глава правительства сообщил также о проведении рейдов по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте, кафе и ресторанах. Многие предприниматели не соблюдают установленные правила.

Злостных нарушителей рекомендовано привлекать к ответственности вплоть до закрытия.

Президент особо отметил, что нет никакой гарантии того, что не будет второй волны коронавирусной инфекции. Поэтому Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на завершение строительства и реконструкции больниц в регионах, оснащение новых медицинских учреждений, подготовку дополнительных койко-мест и обеспечение запаса лекарственных препаратов.

В преддверии парламентских выборов глава государства подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей технической и санитарной готовности избирательных участков, усиления контроля за соблюдением избирательного законодательства.

«Отметив важность активизации работ по поддержке предпринимательства, президент призвал усилить работы по цифровизации деятельности государственных органов, государственных услуг населению, активизировать фискализацию налоговых процедур», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164359/
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