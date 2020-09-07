13:47
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Власть

Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблюдать санитарные правила

«Партии, избиратели в ходе агитационной кампании должны неукоснительно соблюдать положенные санитарные нормы и требования», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

По его словам, проведение выборного процесса выпало на период пандемии коронавирусной инфекции. Это требует еще большей социальной ответственности от всех участников процесса.

«Должен быть соответствующий контроль. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории Кыргызстана в день проведения выборов», — отметил глава правительства.

Он также добавил, что по решению Совбеза в ближайшее время будет утвержден план по недопущению заражения кыргызстанцев, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов.

В ходе заседания штаба были рассмотрены вопросы строительства и оснащения объектов здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнул важность качественной и своевременной проработки этих вопросов. Кроме того, даны поручения по усилению информационной работы с населением относительно соблюдения санитарных правил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164325/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Выборы-2020. Офис ООН просит партии устранить все риски заражения COVID-19
Президент надеется, что в ЖК придет много партий, которые смогут дебатировать
Сооронбай Жээнбеков: Не продавать свой голос — личное решение каждого из нас
Выборы-2020. Балашка, сестры, братья, безработные. Кто еще в списке «Ата Мекена»
Посольству в Москве нужно еще 10 урн для голосования
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала 1 тысячу 912 кандидатов в депутаты
«Биримдик» о том, почему евразийский выбор важен не только для партии, но и всех
Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Популярные новости
Мирлан Жеенчороев, &laquo;Республика&raquo;: Мы&nbsp;ликвидируем должность президента! Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
7 сентября, понедельник
13:30
Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблюдать санитарные правила Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблю...
13:26
Дело Зилалиева. Обвиняемого забыли доставить в суд
12:50
В Бишкеке задержан иностранец, разыскиваемый за терроризм
12:43
Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
12:22
«Мекеним Кыргызстан»: Одна страна — один налог!