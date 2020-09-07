Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблюдать санитарные правила

«Партии, избиратели в ходе агитационной кампании должны неукоснительно соблюдать положенные санитарные нормы и требования», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

По его словам, проведение выборного процесса выпало на период пандемии коронавирусной инфекции. Это требует еще большей социальной ответственности от всех участников процесса.

«Должен быть соответствующий контроль. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории Кыргызстана в день проведения выборов», — отметил глава правительства.

Он также добавил, что по решению Совбеза в ближайшее время будет утвержден план по недопущению заражения кыргызстанцев, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов.

В ходе заседания штаба были рассмотрены вопросы строительства и оснащения объектов здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнул важность качественной и своевременной проработки этих вопросов. Кроме того, даны поручения по усилению информационной работы с населением относительно соблюдения санитарных правил.