Президент о том, почему ему понравилось выступление акына Аалы Туткучева

«По-моему, Аалы Туткучев через свое выступление еще больше приблизил мою политику к нашему народу. Я это воспринял таким вот образом» — так прокомментировал выступление акына в День независимости на центральной площади Ала-Тоо президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, Аалы Туткучев затронул вопрос государственной политики, в частности, коснулся основных направлений президентской деятельности. Это, конечно же, не может не привлечь внимание общественности. Ведь акын в первую очередь является вестником народа, выразителем его чаяний.

«Я много езжу по стране, провожу встречи с населением. Люди обращаются ко мне с различными вопросами, проблемами. Мы все видим и знаем, какие проблемы существуют в республике, обществе. Что беспокоит людей. Я получаю информацию непосредственно от граждан, из СМИ. У нас открытое общество. Мы не можем скрывать какие-то проблемы. Невозможно скрыть что-то от народа, общества», — сказал глава государства.

Я в течение двух лет поднимаю эти проблемные вопросы и работаю над их решением. Сооронбай Жээнбеков

Президент уверен, что ведется усиленная работа, в особенности по цифровизации страны. В пример он привел сферу таможни. Взаимоотношения, схемы, действующие в этой сфере, были налажены годами. Такая же ситуация была и во многих других отраслях, не только в сфере таможни. Сейчас идет борьба с установившимися схемами. Основная цель политики цифровизации — именно устранение человеческого фактора, коррупции.

«Не я придумал этот путь избавления от коррупции. Многие передовые государства мира путем цифровизации добились успеха в борьбе с коррупцией. Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Мы не можем покончить с коррупцией с помощью только карательных мер. Именно цифровые технологии избавят нас, нашу страну и наш народ, от коррумпированных элементов», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

При этом он рассказал, что в каждом регионе, который посещает, обращает внимание на реализацию политики цифровизации во всех сферах деятельности — в таможенной, налоговой, судебной системе, органах местной власти. Ведь нельзя поднять авторитет государственной власти в глазах граждан без цифровизации госуслуг, особенно без средств, поступающих в государственный бюджет. И акын Аалы Туткучев в своем выступлении обращает внимание на эту проводимую политику.

Не вижу ничего плохого в том, если акыны в своих выступлениях будут указывать на болевые точки общества. Сооронбай Жээнбеков

«Мы ведем активную борьбу против всех негативных проявлений, нужно время. Я считаю, что акыны не должны ограничиваться только доведением чаяний народа до властей, одной из их миссий является также и воздействие на чиновников, высказывая критику при необходимости. Такая возможность появилась у Аалы. И он этим воспользовался. Думаю, он поступил правильно», — уверен он.

Глава государства также рассказал журналистам, что скоро подпишет указ, которым предусматривается проведение мероприятий культурно-просветительского, воспитательного и патриотического характера, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Мы начнем подготовку к этой знаменательной дате уже сейчас и отметим ее на должном уровне. Даст бог, за год у нас будет много изменений и достижений. Надеюсь, Аалы снова будет выступать, и у него будет возможность воспеть эти достижения», — заключил он.