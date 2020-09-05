Выборы-2020. Президент рассказал, когда мы перестанем быть политизированными

«По мере приближения выборов все чаще будут предприниматься попытки рассматривать многие вопросы с точки зрения политики», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио», комментируя мнение о том, что школы и образовательные учреждения не будут работать в обычном режиме до завершения избирательной кампании, а учителя будут задействованы в выборном процессе.

«Это естественное явление, идет борьба за голоса избирателей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше общество излишне политизировано. У нас любой готов порассуждать о политике и высказать свое экспертное мнение. Почему так сложилось? Как говорится, жители бедной страны заняты политикой, а богатой — путешествиями», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что могут позволить себе путешествия по всему миру граждане экономически развитой страны, у которых личные доходы превышают их повседневные расходы.

Он уверен, что настанут времена, когда и у народа Кыргызстана будет такая же возможность.

«Если мы создадим новые рабочие места, наладим отечественную перерабатывающую промышленность. Это то, на что направлены мои усилия, это моя государственная политика. Очевидно, что в условиях развитой экономики каждый будет занят своим делом: фермер будет заниматься сельским хозяйством, предприниматель — бизнесом, политик — политикой», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

При этом он считает, что такие направления, как развитие регионов, цифровизация, поддержка экспортного потенциала государства — это основные шаги, которые предпринимаются для увеличения доходов бюджета и улучшения уровня жизни населения.

«Мы за последние три года проводим политику, направленную на обеспечение занятости людей, создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи, которая ищет работу после окончания учебы. Самое главное — мы сосредоточили ресурсы республики на производстве, создании рабочих мест и обеспечении людей работой. И наши усилия в данном направлении дадут свои плоды», — заключил президент.