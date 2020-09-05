Почему дети продолжают учиться на удаленке, объяснил Сооронбай Жээнбеков

«Государство не может снять с себя ответственность за здоровье населения», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио», комментируя дистанционное обучение в школах и вузах.

По его словам, решение продиктовано заботой о здоровье граждан и детей.

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Правительство и Минздрав по-прежнему бьют тревогу, предупреждая, что не следует самоуспокаиваться, поскольку ситуация остается напряженной.

«Если родители решаются вести своих детей в парки и зоны отдыха, то это их решение и их ответственность. Каждый из нас имеет возможность получать информацию о ситуации в мире, связанной с распространением инфекции. Некоторые государства заявляют о возможности второй волны заболевания. Где-то продолжается напряженная борьба с инфекцией. В некоторых странах говорят, что болезнь начала распространяться и среди детей. Подобная ситуация беспокоит не только нас, но и все человечество в целом», — сказал глава государства.

В нашей республике школы и вузы до сих пор воспринимаются как потенциальные очаги заражения инфекцией. Сооронбай Жээнбеков

«Ведь ребенок есть ребенок. Он может не захотеть или забыть, или не придать должного значения соблюдению санитарно-гигиенических правил. Учителя ведь могут не уследить за этим. Между уроками они отдыхают, играют, общаются. И такие контакты могут спровоцировать массовое заражение как среди учеников, так и среди педагогов. Поэтому в республиканском штабе проанализировали всю ситуацию и пришли к такому решению. И я его тоже поддержал. Министерство образования предлагает варианты, мы понаблюдаем за эпидемиологической ситуацией в стране и примем решение. Пока обучение будет вестись в дистанционной форме», — заключил он.