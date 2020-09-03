15:47
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Консилиум врачей должен осмотреть каждого тяжелобольного COVID

«Консилиум врачей должен осмотреть каждого тяжелобольного с коронавирусной инфекцией», — заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас по республике наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но до сих пор есть те, кто тяжело переносит болезнь и находится в реанимации. К примеру, только в Бишкеке таких 18 человек.

«Для нас важна жизнь каждого гражданина. Поручаю руководству Министерства здравоохранения провести консилиум врачей с выездом на место, определить степень тяжести заболевания и способ лечения каждого больного. К каждому должен быть проявлен индивидуальный подход с учетом возможного наличия сопутствующих заболеваний», — отметил Кубатбек Боронов.

При этом глава правительства отметил необходимость снижения нагрузки на медицинских работников.

«В связи со спадом заражения у врачей уменьшилась нагрузка. Следует пересмотреть график их работы, дав им возможность отдохнуть. В случае второй волны распостранения коронавирусной инфекции врачи и медицинские сестры должны быть готовы к сложной работе. Уставший человек не может эффективно работать и помогать больным. Необходимо ускорить выплату компенсаций семьям погибших медицинских работников и тем, кто сам заразился коронавирусной инфекцией на работе, спасания жизни сограждан», — отметил премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил изучить опыт Казахстана в борьбе с болезнью Кавасаки, а также ускорить процесс подготовки на случай проникновения вируса на территорию Кыргызстана. Кроме того, поручено уделить пристальное внимание ходу строительства новых и перепрофилированию существующих больниц по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163988/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Ужесточить наказание за поминки и тои в кафе предлагает Кубатбек Боронов
Граждане, оставшиеся без работы из-за пандемии COVID-19, получат по 900 сомов
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26 миллионов человек
В Кыргызстане за сутки не зарегистрировано скончавшихся от COVID-19
В Кыргызстане за сутки у медиков COVID-19 не выявили
В КР выявили 99 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 135
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 279 человек
1,5 тысячи человек умерли, а чиновники ушли на выборы. Депутат возмущен
В Кыргызстане завершили капремонт семи объектов здравоохранения
Цифра дня. 320 тысяч ПЦР-тестов провели в Кыргызстане с начала пандемии COVID-19
Популярные новости
Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Биримдик&raquo; Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»
Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О&nbsp;чем говорили президенты Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Бизнес
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
Я&nbsp;календарь переверну... И&nbsp;еще 27&nbsp;дней без процентов по&nbsp;карте от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Я календарь переверну... И еще 27 дней без процентов по карте от «Бакай Банка»
3 сентября, четверг
15:16
Кубатбек Боронов: Консилиум врачей должен осмотреть каждого тяжелобольного COVID Кубатбек Боронов: Консилиум врачей должен осмотреть каж...
15:00
Народное чудо
14:54
За последние два года питьевая вода появилась в 122 селах Кыргызстана
14:48
С мая 2020 года в Кыргызстан прибыли 450 международных дорожных специалистов
14:46
В городе Ош женщина обвинила брата в попытке изнасилования ее дочери