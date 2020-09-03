Кубатбек Боронов: Консилиум врачей должен осмотреть каждого тяжелобольного COVID

«Консилиум врачей должен осмотреть каждого тяжелобольного с коронавирусной инфекцией», — заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас по республике наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но до сих пор есть те, кто тяжело переносит болезнь и находится в реанимации. К примеру, только в Бишкеке таких 18 человек.

«Для нас важна жизнь каждого гражданина. Поручаю руководству Министерства здравоохранения провести консилиум врачей с выездом на место, определить степень тяжести заболевания и способ лечения каждого больного. К каждому должен быть проявлен индивидуальный подход с учетом возможного наличия сопутствующих заболеваний», — отметил Кубатбек Боронов.

При этом глава правительства отметил необходимость снижения нагрузки на медицинских работников.

«В связи со спадом заражения у врачей уменьшилась нагрузка. Следует пересмотреть график их работы, дав им возможность отдохнуть. В случае второй волны распостранения коронавирусной инфекции врачи и медицинские сестры должны быть готовы к сложной работе. Уставший человек не может эффективно работать и помогать больным. Необходимо ускорить выплату компенсаций семьям погибших медицинских работников и тем, кто сам заразился коронавирусной инфекцией на работе, спасания жизни сограждан», — отметил премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил изучить опыт Казахстана в борьбе с болезнью Кавасаки, а также ускорить процесс подготовки на случай проникновения вируса на территорию Кыргызстана. Кроме того, поручено уделить пристальное внимание ходу строительства новых и перепрофилированию существующих больниц по всей республике.