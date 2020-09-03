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Власть

Эмомали Рахмон примет участие в выборах президента в Таджикистане

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА-Новости.

По данным издания, кандидатуру Эмомали Рахмона выдвинула на съезде правящая народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ), председателем которой является действующий глава государства.

Ранее его кандидатуру выдвинули Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи страны.

С кандидатами определились шесть из семи партий в республике: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия — Абдухалима Гаффорова, Демпартия — Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ — Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября. Социал-демократическая партия Таджикистана решила не выставлять своего кандидата и бойкотировать президентские выборы.

Президентские выборы в Таджикистане пройдут 11 октября. Начиная с 1994 года все выборы выигрывал Эмомали Рахмон. Президент выбирается путем тайного голосования на семь лет. Для признания результатов выборов действительными явка должна составить не менее 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163983/
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