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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ужесточить наказание за поминки и тои в кафе предлагает Кубатбек Боронов

«Необходимо ужесточить наказание за проведение различных торжеств и поминок в кафе и ресторанах», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Премьер отметил, что специалисты прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом в ноябре 2020 года.

Но глава кабмина уверен, что с таким пренебрежительным отношением населения к своему собственному здоровью уже к концу сентября может начаться массовое заражение.

«Во многом это связано с тем, что в общественном транспорте не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, а кафе и рестораны заполнены посетителями. Граждане уже начали проводить различные торжества и поминки. Владельцы кафе и ресторанов, заплатив 3 тысячи сомов штрафа, с удовольствием принимают гостей. Понятно, что страдает ресторанный бизнес, но позволить повторение массового заражения населения COVID-19 мы не можем», — возмутился Кубатбек Боронов.

Премьер-министр поручил соответствующим структурам ужесточить контроль за проведением мероприятий в кафе и ресторанах, а также усилить работу по проведению рейдов в местах массового скопления людей и на транспорте. Глава правительства также отметил необходимость ежедневного предоставления информации из регионов по проводимой работе по данным направлениям на заседаниях республиканского оперативного штаба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163982/
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