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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

1,5 тысячи человек умерли, а чиновники ушли на выборы. Депутат возмущен

Сегодня в Жогорку Кенеше началось первое после каникул заседание. Депутат Жанар Акаев возмутился, что те чиновники, которые ответственны за смерть людей во время пандемии коронавируса, не привлечены к ответственности. Об этом он заявил, выступая в парламенте.

По его словам, бывшие вице-премьеры, непосредственно отвечавшие за подготовку системы здравоохранения к борьбе с COVID-19, лекарственное обеспечение, оснащение медиков средствами индивидуальной защиты, так и не ответили за смерть 1,5 тысячи человек. «Они ушли на выборы. А кто будет отвечать?» —  возмутился Жанар Акаев.

Отметим, по официальной статистике, от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане умерли 1 тысяча 58 человек. Ранее эта цифра была выше — 1 тысяча 490 человек. Минздрав провел анализ и статистику пересмотрел.

На пике заболеваемости в Кыргызстане в один день было зарегистрировано 85 смертей — 15 июля 11 человек умерли от COVID-19 и 74 — от пневмонии.

Родственники погибших потребовали провести расследование высокой смертности от COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163926/
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