Правительство Кыргызстана вновь уверяет: средства доноров тратятся рационально

В правительстве Кыргызстана вновь ответили на критику об использовании внешней помощи от международных финансовых институтов.

По его данным, с начала пандемии COVID-19 в республику поступило $334 миллиона. Из них использованы $205 миллионов. В том числе на расходы по борьбе с пандемией направлено около $27 миллионов. Оставшиеся $129 миллионов находятся на счетах в Национальном банке.

Ни о каком увеличении внешнего долга страны на миллиарды долларов США речи не идет. Правительство Кыргызстана

«Что касается утверждения о якобы спешном процессе ратификации соглашения о предоставлении $100 миллионов, отмечаем, это не кредитные средства Международного валютного фонда. Это средства, выделенные из Евразийского фонда стабилизации и развития. Речь о получении этих ресурсов велась давно. Переговоры с донором были начаты еще в феврале и одобрены в апреле 2020 года. Более того, использование этих средств было отражено в бюджете», — подчеркнули в кабмине.