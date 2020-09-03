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Власть

Правительство Кыргызстана вновь уверяет: средства доноров тратятся рационально

В правительстве Кыргызстана вновь ответили на критику об использовании внешней помощи от международных финансовых институтов.

По его данным, с начала пандемии COVID-19 в республику поступило $334 миллиона. Из них использованы $205 миллионов. В том числе на расходы по борьбе с пандемией направлено около $27 миллионов. Оставшиеся $129 миллионов находятся на счетах в Национальном банке.

Ни о каком увеличении внешнего долга страны на миллиарды долларов США речи не идет.

Правительство Кыргызстана

«Что касается утверждения о якобы спешном процессе ратификации соглашения о предоставлении $100 миллионов, отмечаем, это не кредитные средства Международного валютного фонда. Это средства, выделенные из Евразийского фонда стабилизации и развития. Речь о получении этих ресурсов велась давно. Переговоры с донором были начаты еще в феврале и одобрены в апреле 2020 года. Более того, использование этих средств было отражено в бюджете», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163916/
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Правительство Кыргызстана вновь уверяет: средства доноров тратятся рационально