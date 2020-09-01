Президент посмотрел, как идет цифровизация системы школьного образования

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации системы школьного образования на примере столичной школы № 87. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, директор школы Жаныл Исанова рассказала о внедрении цифровых технологий в процесс обучения. В школе установлена электронная система учета посещаемости учащихся (турникет), введен электронный дневник успеваемости школьников. Созданы полноценные условия для проведения онлайн-занятий с учетом текущей эпидемиологической ситуации, учебные классы оборудованы интерактивными досками.

Для первоклассников, начавших обучение непосредственно в школе, учтены все необходимые санитарные требования. Они будут рассажены в классе с соблюдением социальной дистанции — по одному человеку за партой.

В беседе с учениками первых классов глава государства поздравил их с Днем знаний, отметив, что начало учебы в школе является новой страницей в их жизни.

«Это важный и праздничный день для вас. Вы начали путь по длинной, непростой, но интересной и нужной дороге знаний. Успехов вам и терпения», — пожелал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент ознакомился с процессом онлайн-обучения учеников 2-го и 7-го классов, побеседовал с ними и пожелал успехов в учебе. Он отметил, что сейчас во всех школах страны обучение вынужденно проводится в онлайн-режиме в связи с пандемией. Это делается для защиты здоровья детей.

С полной стабилизацией ситуации дети вскоре смогут посещать школу в обычном режиме. Сооронбай Жээнбеков

Президент побеседовал с педагогическим коллективом школы, поздравил их с началом нового учебного года.

Коллектив школы озвучил проблемные вопросы, которые волнуют учителей. Речь зашла об обеспечении жильем и нехватке учебных мест для школьников.

Президент сообщил о планах по увеличению выделяемых средств на ипотечное кредитование работников бюджетных сфер, в том числе и учителей.

Вместе с тем он сказал, что зарплата учителей не позволяет всем им приобрести жилье в ипотеку. Поэтому повышение зарплаты все еще остается актуальным вопросом. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на повышение зарплат учителей на 30 процентов в прошлом году, этого недостаточно.

Президент Сооронбай Жээнбеков также заверил, что в ближайшее время начнется строительство дополнительного корпуса школы для учеников 1-4-х классов.