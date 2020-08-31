Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты

Президент Кыргызстана сегодня позвонил лидеру России. Об этом сообщает Первый канал (РФ) со ссылкой на пресс-службу Кремля. По данным журналистов, Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за своевременную и эффективную помощь нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политические и международные.

В Кремле, заявляет Первый канал, подчеркнули, что помощь будет оказываться и далее.

Ранее в КР работали две группы российских медиков, которые оказывали помощь коллегам в лечении, в том числе тяжелобольных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Владимир Путин также поздравил Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Кыргызской Республики, который отмечается сегодня, 31 августа.