День независимости Кыргызстана. О чем говорил в поздравлении Сооронбай Жээнбеков

Сегодня Кыргызстан празднует 29-й День независимости. В связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия отменены. По случаю праздника президент страны Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к народу.

«Наша независимость — это священное наследие, переданное нам предками, которые веками сражались, отдавали свои жизни и проливали кровь за нее. Наша свобода — это чувство, живущее в глубине сердца каждого из нас. Наследие, которое мы получаем от старших поколений, передаем будущим. Священный долг каждого из нас — защищать независимость государства, единство народа, целостность нашей земли. В этом году 29-ю годовщину независимости мы отмечаем во время глобальной пандемии. Пандемия, обрушившаяся на весь мир, стала большим испытанием и для нашей республики. Мы пережили тяжелые дни. Но не переставали бороться. Мы не опустили руки и не упали духом. Мы убедились в том, что победа над болезнью зависит не только от усилий государства, но и от единства и ответственности общества. Не только система здравоохранения и экономический потенциал, но и единство наших людей пережили серьезные испытания», — говорится в тексте.

В этой схватке за здоровье нации наш народ проявил терпение и сострадание. Мы, народ Кыргызстана, еще раз подтвердили, что являемся нацией, крепко придерживающейся социальной солидарности. Сооронбай Жээнбеков

«В ходе этой борьбы мы еще раз убедились в ценности согласия в обществе. Мы видели, что среди наших людей больше тех, которые готовы прийти на помощь нуждающимся, чем тех, которые хотят получить ее. Все мы протянули руку помощи нуждающимся. Наша молодежь доказала, что незабвенный дух нашего народа, наших предков продолжает достойно жить и в новейшей истории. Врачи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры и предприниматели, не жалея сил, внесли огромный вклад в сохранение жизней и здоровья людей. Сегодня от имени всего нашего народа хочу всем вам выразить благодарность. К сожалению, мы потеряли наших соотечественников, личностей, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Выражаю свои глубочайшие соболезнования их родителям, детям и близким», — отметил он.

По словам главы государства, сегодня болезнь полностью не искоренена, но ее распространение значительно замедлилось. «Тем не менее ситуация остается тревожной. Оставив позади печальные дни, мы продолжаем бороться за восстановление повседневной жизни. Совместными усилиями и в согласии мы преодолеем эту болезнь и сопутствующие ей экономические трудности», — подчеркивается в тексте обращения.

Будут проведены открытые и прозрачные выборы депутатов парламента, которые будут работать следующие пять лет.

«За годы независимости мы все прошли через большие испытания. Наше государство пережило исторические события, которые привлекли внимание мировой общественности. Были дни, когда возникал вопрос, сможет ли Кыргызстан сохранить свою государственность и независимость. Слава Богу, мы признаны мировым сообществом как независимое государство. Что нас сохраняло все это время. Многонациональный народ, который ценит единство и дружбу, умеющий сплотиться в единый кулак в трудные времена. Наша национальная культура с многовековой историей. Наши уважаемые аксакалы. Заботливые матери. Образованная и патриотическая молодежь. Великая традиция, заложенная в выражении: «Я кыргыз, потомок Манаса», — заметил Сооронбай Жээнбеков.

«Мы не словом, а делом доказали, что наше общество едино, что каждый человек важен, каждая жизнь дорога всем нам... Как потомки народа, веками дорожившего свободой, священный долг каждого из нас — защищать и укреплять нашу независимость!» — резюмировал он.

Президент поздравил всех кыргызстанцев с Днем независимости, пожелав согласия и спокойствия на нашей земле.