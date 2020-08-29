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Власть

Президент рассказал, почему регионам уделяют большое внимание

За последние два года и семь месяцев гражданам предоставили более 68 миллиардов 800 миллионов сомов в виде кредитов и гарантий. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил президент Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, средства банков, гарантийного фонда, Кыргызско-Российского фонда, внешних финансовых институтов направили на развитие регионов.

«Сейчас сами банки, фонды, зарубежные доноры приходят в регионы и ищут перспективные проекты, чтобы вложить средства — нам удалось добиться этого. Разумеется, я не говорю, что все встало на свои места. Конечно, еще есть некоторые недостатки и недочеты. Мы последовательно будем устранять их», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Сейчас жителям регионов уже не нужно обивать пороги различных финансовых учреждений, чтобы получить деньги. И это — наше достижение.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что объем предоставляемых кредитов растет с каждым годом.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы эти кредиты предоставляли на развитие малого и среднего бизнеса, на нужды предпринимателей. Если в 2017 году в регионах работало 3 тысячи 727 малых и средних предприятий, а в 2018 году — 4 тысячи 51, то на сегодняшний день их количество составило уже 4 тысячи 421. Я обращаю особое внимание развитию регионов, потому что в них есть большой потенциал для создания новых рабочих мест», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства добавил, что большой поток внешней и внутренней миграции как раз-таки идет от высокогорных районов и сел.

«Не скажу, что мы вернем всех, кто покинул страну в поисках заработка. Но в рамках развития регионов мы создадим новые рабочие места, что будет стимулировать молодежь остаться и трудиться в селе. Наше достижение заключается в том, что мы изыскали средства для реализации программы по развитию 20 городов. Мы увеличим количество промышленных предприятий в этих городах, областных центрах. Бизнес будет создавать новые рабочие места», — отметил Сооонбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163583/
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