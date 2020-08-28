Кыргызстан и Узбекистан утвердили проект линии госграницы в 94,5 километра

Кыргызстан и Узбекистан согласовали и утвердили описание прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 94,5 километра. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

Читайте по теме Вице-премьер Акрам Мадумаров встретился с главой правительства Узбекистана

По ее данным, по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы в Ташкенте подписали два протокола.

«Согласовали и утвердили один из десяти несогласованных участков. Совместное заседание прошло конструктивно и в дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписали два протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации госграницы. Стороны договорились активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов. Утвердили план графика рабочих встреч до конца года. Их будут проводить каждый месяц», — проинформировали в пресс-службе.