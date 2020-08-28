Премьер-министр поручил как можно быстрее открыть временную дорогу в Кара-Кече

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по открытию временной дороги между селом Дыйкан и угольным месторождением Кара-Кече. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По итогам совещания Министерству транспорта поручили в сжатые сроки восстановить автомобильное сообщение для своевременной поставки угля с разреза «Центральный» угольного месторождения Кара-Кече. Кроме того, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» поручили максимально быстро восстановить опоры для подачи электроэнергии на угольное месторождение.

Напомним, из-за интенсивных осадков на участок автодороги Дыйкан — Кара-Кече обрушился камнепад. В результате образовался каменный завал объемом 300 тысяч кубометров. Были повреждены линии электропередачи, а проезд на разрез «Центральный» — заблокирован.