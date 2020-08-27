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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Для первоклассников планируют организовать транспорт до школы

Министерству образования и науки необходимо изучить вопрос организации проезда первоклассников до школы и обратно. Об этом на очередном заседании Республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических норм в школах, где будут учиться первоклассники.

«Администрация школы несет ответственность за строгое соблюдение соответствующих санитарных норм. Учитывая высокий риск передачи инфекции в общественном транспорте, Министерству образования и науки совместно с местными органами власти следует изучить возможность организации проезда первоклассников до школы и обратно. Этот вопрос особенно касается городов», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр добавил, что для детей из малоимущих семей необходимо создать условия для дистанционного обучения, решив вопрос обеспечения телевизорами и мобильными телефонами.

Напомним, ранее штаб принял решение, что в новом учебном году только первоклассники будут обучаться непосредственно в школе. Ученики остальных классов, учащиеся колледжей, студенты — в онлайн-режиме. Дальнейший порядок обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163431/
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