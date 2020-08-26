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Власть

Вице-премьер Акрам Мадумаров встретился с главой правительства Узбекистана

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров в рамках рабочего визита в город Ташкент встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе переговоров глава правительства Узбекистана отметил развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами по ряду направлений. По его словам, благодаря политической воле руководителей двух государств за последние годы двусторонних отношений произошли колоссальные изменения.

«Поддерживается активный диалог на всех уровнях. Наблюдается значительный рост двустороннего товарооборота, расширяется инвестиционное сотрудничество, укрепляются культурные связи», — сказал Абдулла Арипов.

Акрам Мадумаров в свою очередь отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, углублению двусторонних отношений в различных сферах взаимодействия.

«Наши народы связывает многолетняя дружба и добрососедство. Наша задача — продолжать укреплять дружеские отношения, взаимовыгодное сотрудничество, использовать имеющийся потенциал для развития экономики, решить приграничные вопросы во благо братских народов двух стран», — сказал Акрам Мадумаров.

Стороны подчеркнули важность проведения плодотворной работы правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Были обсуждены вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества между странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163386/
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