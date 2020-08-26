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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов поручил МЧС усилить информационную работу среди населения

Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению эпидемиологических требований. Соответствующие поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов.

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«Когда коронавирусная инфекция представляет угрозу для всего мира, проведение обучающих образовательных занятий по соблюдению норм эпидемиологической безопасности — это требование времени. Эти занятия нужно проводить с применением интерактивных и современных методов для привлечения большого количества людей. Вместе с тем, следует провести обучающие занятия и для специалистов кол-центров. Они должны быть готовы консультировать обращающихся за помощью граждан по всем возникающим вопросам», — сказал премьер-министр.

На заседании штаба рассмотрели также вопросы оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.

«Нужно активизировать меры по реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства», предполагающей финансовую помощь малому и среднему бизнесу в размере 14 миллиардов сомов. Все виды кредитов должны выдавать в упрощенном порядке. Кроме того, банки в целях сокращения сроков выдачи кредитов должны активнее внедрять принцип «единого окна» в своей работе. Это надо начинать уже сейчас», — подчеркнул Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163360/
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