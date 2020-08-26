Общая стоимость имущества мэрии Бишкека превысила 20 миллиардов сомов

Арендовать имущество мэрии Бишкека теперь можно онлайн. Об этом на брифинге сообщил глава управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев.

По его словам, управление провело инвентаризацию всего муниципального имущества. В итоге 2 тысячи 971 объект включили в реестр имущества мэрии.

«С 1 августа мы перешли на цифровой формат работы. Все имущество мэрии оцифровали и включили в Автоматизированную информационную систему (АИС). Общая его стоимость составляет 20 миллиардов 191 миллион 461 тысячу сомов», — рассказал Нурдин Тынаев.

Нурдин Тынаев подчеркнул, что в АИС отображено все делопроизводство управления. «В АИС по каждому объекту информация. Начиная от идентификационного номера, месторасположения и стоимости аренды. Нет необходимости поднимать архивы, документы, чтобы узнать, у кого какая балансовая стоимость, каждый раз в конце года ее снижать. В конце года система сама просчитывает амортизацию и выдает остаточную балансовую стоимость каждого объекта», — рассказал он.

Глава управления муниципального имущества отметил, что все поступления от арендных платежей идут в городской бюджет для нужд муниципалитета.

Арендовать собственность муниципалитета можно на сайте etp.okmot.kg в разделе «Муниципальная собственность».

Глава (УЗР) Азамат Сагындык уулу рассказал о том, что на базе АИС разработана и внедрена система «Электронная повестка».

«Заявления, поступающие в управление на предоставление аренды объекта, при регистрации с помощью данного модуля АИС автоматически включаются в повестку для рассмотрения комиссией. Это позволяет устранить участие кого-либо в формировании повестки и обеспечит своевременное рассмотрение поступившего заявления либо заключения комиссией для принятия соответствующего решения», — отметил Азамат Сагындык уулу.

Также он рассказал, что на сегодня все заседания комиссии по земельным вопросам проходят онлайн . «Для того чтобы было открыто, прозрачно и доступно, мы перешли в онлайн-формат. Заседания транслируются во всех социальных сетях и аккаунтах мэрии», — заключил он.