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Власть

Правительство упростило требования при выдаче кредитов банками

Правительство упростило требования при выдаче кредитов банками. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что на встрече с руководителями банков правительство обязало облегчить четыре из семи основных требований, предъявляемых банками. То есть теперь заем будут получать через систему «Тундук» и оцифровку невостребованных заемщиков.

По данным кабмина, сейчас с этой системой работают государственные «РСК Банк» и «Айыл Банк».

Справки, которые не требуются от предпринимателей:

— Справка, подтверждающая налоговую регистрацию в Государственной налоговой службе. База данных оцифровывается и выводится через систему «Тундук».

— Справка из Соцфонда и Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности в бюджет. Через систему «Тундук».

— Справка о том, что не заложено и что не арестовано. Теперь нужно заключить договор с Госагентством по земельным ресурсам и государственными нотариусами (Министерством юстиции).

— Справка о месте жительства и составе семьи кредитора и залогодателя не требуется.

При выдаче льготных кредитов банки запрашивают у предпринимателей только три документа:

— Подлинники технической, правозащитной документации на заложенное имущество. Подлинники заложенного имущества сдаются в банк.

— Копия патента, свидетельство индивидуального предпринимателя и ИНН. Это требование необходимо для банков.

— Документы, подтверждающие деятельность или дополнительный доход получателя кредита. Это требование принимается банками в целях снижения рисков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163305/
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