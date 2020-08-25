В Кыргызстане банки выдали кредиты на 4,5 миллиарда сомов

В рамках поддержки сельского хозяйства 9 тысячам 71 хозяйственному субъекту выдали льготные кредиты. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Уточняется, что банки выдали кредиты на сумму 4 миллиарда 582 миллиона 383 тысячи сомов.

«В частности, кредиты выданы 1 тысяче 240 субъектам, по программе кластеров — 94 субъектам, на переработку сельского хозяйства — 98 субъектам. В настоящий момент растет экспорт картошки, бахчевых культур, молока и молочных продуктов. Во время пандемии пусть мало, но все же был экспорт баткенского сушеного абрикоса, иссык-кульского абрикоса, орехов. В этом году экспорт меда составил 158 тонн на сумму $534 тысячи», — сказал Кубатбек Боронов.