В Минздраве появился заместитель министра по цифровизации медицины

В Минздраве появилась должность заместителя главы ведомства по цифровизации медицины. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, во время пандемии в системе здравоохранения выявились проблемы в части информации о пациентах. В связи с этим была введена новая должность заместителя министра по информации.

Кроме того, Кубатбек Боронов отметил, что в настоящий момент 60 больниц ведут электронные медкарты.

«В рамках цифровизации по системе «Тундук» планируется выдавать электронные медицинские справки, в частности справку о рождении, свидетельство о смерти новорожденного, справку о смерти, справку о трудовой недееспособности», — сказал Кубатбек Боронов.