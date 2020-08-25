Выборы-2020. Канат Исаев отказался представить журналистам список кандидатов

Лидер партии «Кыргызстан» сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения по ситуации, которая возникла вчера в ЦИК при сдаче документов для участия в парламентских выборах.

Журналисты попросили политика представить предвыборный список кандидатов в депутаты седьмого созыва от партии. Канат Исаев отказался, заявив, что списки кандидатов он показать журналистам не может — не положено.

По его словам, многие кандидаты сами не знают, кто из них на какой позиции. «Но мы подали полный пакет документов. Да, разногласия из-за списка были, но мы все решили», — заверил Канат Исаев.

Он также опроверг данные о том, что «Кыргызстан» не смог сформировать список кандидатов из 75 человек, ограничившись цифрой 50. «Это не соответствует действительности», — сказал руководитель политобъединения.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».