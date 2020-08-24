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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК закрыл двери: прием документов партий завершен ровно в 18.00

ЦИК завершила прием документов от политических партий, намеревающихся принять участие в парламентских выборах, сегодня ровно в 18.00. Как убедился журналист 24.kg, двери в ведомство закрыли сотрудники охраны согласно прописанному в избирательном законодательстве времени.

Принимать документы от претендентов после шести часов вечера ЦИК не вправе. Явившийся в избирательную комиссию в 18.01 уполномоченный представитель партии «Социал-демократы Кыргызстана» вынужден был просунуть папку с документами в окно. Как расценит минутное опоздание ЦИК, пока не известно.

По данным ведомства, из 20 партий, не отказавшихся от намерений баллотироваться, три не успели сдать документы. Еще одна — партия «Актив» — не внесла избирательный залог.

Таким образом, Центризбирком будет изучать документы 16 политических объединений.

Когда двери ЦИК охрана закрыла, появился министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он уверял журналистов, что приехал по личным, а не партийным делам. Его не пропустили. Какие у министра могут быть личные дела в ЦИК, он не уточнил. Чиновник тихо удалился. Напомним, он кандидат от партии «Биримдик».

В течение 10 дней ЦИК будет проверять представленные партиями документы и сведения. До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163209/
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