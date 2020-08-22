Все идет по плану. Президент о борьбе с коронавирусом, экономике и фермерах

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио».

Отвечая на вопросы, глава государства признал, что были опасения — эпидемиологическая ситуация в регионах может осложниться и такая вероятность сохраняется до сих пор.

«Я побывал в регионах страны, объездил все области. Встречался с местными жителями, обсудил наболевшие вопросы. Что сейчас актуально в регионах? Сельчане заняты уборкой урожая, работой на полях. В первую очередь их волнует вопрос поливной воды, питьевой воды, много обращений. Есть проблемы с обеспеченностью школ и больниц. Обменялись мнениями по этим и другим вопросам, которые волнуют сельчан. Рассказал о проводимой государственной политике по развитию регионов, в том числе по вопросу обеспечения населения чистой водой и по ремонту, восстановлению ирригационных систем», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Как я уже отмечал, проект по обеспечению чистой питьевой водой будет реализован во всех регионах Кыргызстана, это приоритетное направление моей президентской деятельности. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что побывал в далеком Баткене, Нарыне, Ат-Баши и на месте ознакомился с ходом работ по улучшению системы ирригации. «Могу сказать, что доволен ходом реализации национальных проектов по ирригации. Работа по их реализации ведется непрерывно в рамках Программы развития ирригации. Это меня радует. Государственная программа по развитию ирригации рассчитана до 2026 года. Она состоит из трех этапов, два из которых будут реализованы до конца 2024-го. Мы намерены реализовать два этапа до завершения срока моего президентства», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Будет введен в эксплуатацию 31 водный объект, в результате чего появятся 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Улучшится водоснабжение 46 тысяч гектаров земли.

Президент добавил, что для реализации ирригационных проектов увеличивается объем бюджетных средств и привлекаются средства международных партнеров, стран-доноров, в основном в виде грантов.

«Стараемся получить долгосрочные кредиты с минимальными процентными ставками на 35-40 лет. Работа в этой сфере идет неплохо. В 2019 году в целом было начато строительство 12 объектов. Строительные работы завершены на двух объектах. В 2020-м планируется завершить строительство шести объектов, уже закончены строительные работы на сумму 219 миллионов сомов. К сожалению, пандемия оказала негативное воздействие на бюджет. Тем не менее мы обеспечиваем финансирование за счет помощи внешних доноров и международных финансовых институтов», — сказал глава государства.

Я неоднократно говорил, что вопросы ирригации находятся под моим личным контролем. Так как это один из основных путей обеспечения национальной продовольственной безопасности, создания новых рабочих мест, удержания людей в сельской местности, сокращения внутренней и внешней миграции. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что все запланированные ремонтные работы в больницах ведутся по плану, в Бишкеке, Оше и Нарыне строятся экспериментальные корпуса инфекционных больниц.

«Да, ситуация с коронавирусом улучшается. Тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Каждый из нас обязан соблюдать правила гигиены и санитарии, пока не будет найдена эффективная вакцина. Болезнь пошла на спад. Правительство продолжает предупреждать о необходимости соблюдения профилактических мер. Я тоже хочу отметить, что предотвращение дальнейшего распространения вируса зависит от социальной ответственности каждого из нас. Хотел бы призвать всех не быть равнодушными. Каждый из нас должен научиться защищать себя, свою семью и детей от вируса. Мы должны относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И тогда мы сможем победить в борьбе с этой болезнью», — продолжил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул: ситуация может измениться, никто от этого не застрахован. «Согласно сообщениям СМИ, в таких европейских странах, как Италия, Франция и Испания, зафиксированы новые рекордные показатели случаев заражения, после статистики в мае месяце нынешнего года. Следовательно, осторожность никому не повредит, защита от этого заболевания находится в руках каждого из нас. Мы должны весьма ответственно отнестись к этому вопросу», — заключил Сооронбай Жээнбеков.