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Власть

Премьер-министр рассказал, что мешает развитию туризма

Развитие туризма невозможно без решения проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал в ходе ознакомления с проектом «Таза суу» в селе Дархан Джети-Огузского района.

По информации Государственного агентства водных ресурсов, система водоснабжения села, где проживает 7 тысяч человек, была реабилитирована в 2003 году.

«Из-за увеличения численности населения проводятся работы по укладке дополнительных труб водоснабжения. До этого сельчане получали воду с родника. Когда он иссяк, была вырыта скважина. В сентябре 2020-го все работы будут полностью завершены»,  сообщил представитель профильного ведомства.

Премьер-министр отметил, что до конца года 79 сел будут обеспечены чистой питьевой водой.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений государственной политики и принимается ряд необходимых мер.

Глава правительства добавил, что качеству строящихся и планируемых к строительству водных сооружений по проекту «Таза суу» необходимо уделить особое внимание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163093/
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