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Власть

Управделами и полпред президента в Жогорку Кенеше приостановили полномочия

Приостановлены полномочия управляющего делами президента и правительства Турдуназира Бекбоева и полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Подробности не уточняются.

Напомним, Турдуназир Бакбоев был назначен на эту должность в ноябре 2018 года, а Курманбек Дыйканбаев  в феврале 2018-го. 

Отметим, что Турдуназира Бекбоева планировали допросить в ГКНБ в связи с убийством в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163080/
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