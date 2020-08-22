Управделами и полпред президента в Жогорку Кенеше приостановили полномочия

Приостановлены полномочия управляющего делами президента и правительства Турдуназира Бекбоева и полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подробности не уточняются.

Напомним, Турдуназир Бакбоев был назначен на эту должность в ноябре 2018 года, а Курманбек Дыйканбаев — в феврале 2018-го.

Отметим, что Турдуназира Бекбоева планировали допросить в ГКНБ в связи с убийством в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.