Несколько внутренних авиарейсов с сентября обещают возобновить чиновники

В конце августа или начале сентября откроются несколько внутренних авиарейсов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, сегодня две авиакомпании Tez Jet и «Авиа Траффик» выполняют рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек.

«Сегодня мы прорабатываем вопрос возобновления авиарейсов по внутренним линиям — в Баткен, Джалал-Абад, Исфану. Добро уже получили. В конце августа — начале сентября запустим рейсы. На первоначальном этапе они будут выполняться раз в неделю, потом число рейсов увеличим», — проинформировал чиновник.