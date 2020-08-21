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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Несколько внутренних авиарейсов с сентября обещают возобновить чиновники

В конце августа или начале сентября откроются несколько внутренних авиарейсов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, сегодня две авиакомпании Tez Jet и «Авиа Траффик» выполняют рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек.

«Сегодня мы прорабатываем вопрос возобновления авиарейсов по внутренним линиям — в Баткен, Джалал-Абад, Исфану. Добро уже получили. В конце августа — начале сентября запустим рейсы. На первоначальном этапе они будут выполняться раз в неделю, потом число рейсов увеличим», — проинформировал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163009/
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