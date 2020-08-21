Непростая эпидемиологическая ситуация на юге КР. Туда направят опытных медиков

В Баткенскую и Джалал-Абадскую области направят опытных медицинских специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, об этом стало известно во время заседания Республиканского оперативного штаба.

«Беспокоит складывающаяся эпидемиологическая ситуация в этих двух регионах. Там не снижается количество новых случаев заболевания и число тяжелобольных. Необходимо направить в области опытных медицинских специалистов для улучшения ситуации. Кроме того, я акцентирую внимание профильных госорганов на обеспечении регионов республики всеми необходимыми медицинскими препаратами. В осенний период, в частности на территории страны должен быть соответствующий запас медикаментов. Перед вами также стоит вопрос проведения качественной и оперативной кампании по вакцинации населения», — сказал премьер-министр Кубатбек Боронов.