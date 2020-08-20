Президент продолжает знакомиться с промышленностью и инфраструктурой регионов

Во время рабочей поездки в Нарынскую область президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с производством сыра, реконструкцией внутренних дорог и ирригационной системы в Ат-Башинском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Учредитель молокоперерабатывающего завода Самар Омуракунов рассказал, что продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Казахстан. На предприятии работает более 50 человек. Производственная мощность составляет 55-60 тонн готовой продукции в сезон. Сыры завода получают звание «Высокое качество» на различных международных выставках.

Сейчас предприятие строит большой молочно-товарный комплекс для круглогодичной работы. Для него возле села Калинин выделено 5 гектаров земли, а Российско-Кыргызский фонд развития предоставил 40 миллионов сомов. Также закуплено оборудование из России, Турции и Германии.

Сооронбай Жээнбеков побеседовал с трудовым коллективом предприятия, отметил, что с каждым годом увеличивается объем средств, направляемых из республиканского бюджета на финансирование инициатив сельских предпринимателей. Он рассказал о трудностях с увеличением финансирования регионов, но отметил, что на сегодняшний день этот процесс «поставлен на рельсы».

Предоставление льготного кредитования через различные финансовые институты, устранение бюрократических проволочек при получении кредитов, ремонт дорог и другая поддержка со стороны государства помогут предпринимателям построить эффективное производство. Сооронбай Жээнбеков

Далее президента ознакомили с проектом реконструкции внутренних дорог. Заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев сообщил, что за счет средств республиканского бюджета планируется заасфальтировать 3 километра дорог Ат-Башинского района, частично данная работа уже выполнена.

Кроме того, в плохом состоянии находилась межпоселковая дорога Ача-Каинды — Босого, что создавало трудности для жителей шести сел, расположенных вдоль трассы. Ее асфальтирование уже началось.

На встрече с местными жителями президент отметил, что ежегодные плановые работы по асфальтированию улиц позволят постепенно улучшить состояние внутренних дорог в стране.

Развитие современного общества невозможно без качественной транспортной инфраструктуры. В нашей стране, не имеющей морских путей, автомобильные дороги играют решающую роль. Получается, нет дорог — нет жизни и развития. Поэтому нашему государству жизненно необходимо обращать большое внимание вопросу строительства и ремонта дорог. Сооронбай Жээнбеков

Следующий пункт рабочей поездки — Казыбекский айыл окмоту. Здесь Сооронбай Жээнбеков ознакомился с реконструкцией ирригационных каналов. По словам директора Государственного агентства водных ресурсов Кокумбека Таштаналиева, в настоящее время объем воды в каналах Баш-Келтебек и Кытат составляет 1,5 кубометра, этого объема недостаточно для полноценного полива. Поэтому ведется реконструкция каналов в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 57 миллионов сомов. После ее завершения в 2021 году объем воды в этих каналах увеличится на 2 кубометра, а более 2,3 тысячи гектаров орошаемых земель будут полностью обеспечены достаточным объемом поливной воды.

Также Кокумбек Таштаналиев рассказал о планах по реконструкции ирригационного канала Ички Таш-рабат, который позволит увеличить водообеспеченность на 1 тысячу гектаров. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

Здесь президент также пообщался с местными жителями. Они рассказали ему о проблемах, касающихся доступа к чистой воде, детских садов, состояния внутренних дорог, необходимости ротации директоров средних школ. Коснулись аварийности моста в долине Ак-Сай, которым пользуются жители трех районов, в том числе и для выпаса скота. Сооронбай Жээнбеков заверил, что соответствующие структуры проведут проверку по всем обозначенным вопросам.