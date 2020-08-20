11:11
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Власть

Развитие приграничных районов обсудили в правительстве

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития приграничных районов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Он напомнил о ранее состоявшемся онлайн-совещании с президентом Сооронбаем Жээнбековым, на котором были обсуждены актуальные вопросы по социально-экономическому развитию Баткенской области, а также решению приграничных вопросов.

«Решение приграничных вопросов было и остается одним из приоритетных направлений в деятельности правительства. Несмотря на возникший дефицит бюджета, финансирование и реализация запланированных пунктов программ социально-экономического развития приграничных районов находятся на особом контроле», — сказал Акрам Мадумаров.

В ходе совещания также обсудили ход строительства ряда социальных и инфраструктурных объектов. По итогам заседания руководителям профильных государственных органов дан ряд поручений, в том числе проработать вопросы по строительству логистического центра в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162919/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
В УВД Баткенской области требуются сотрудники. Объявлен конкурс
В Кызыл-Кие провели несанкционированный той. Владельцев кафе оштрафовали
В Баткенской области в результате ДТП пострадали два человека
В Баткенской области задержали участника наркогруппировки
Выборы-2020. Акрам Мадумаров потребовал обеспечить безопасность избирателей
В Баткенской области двое мужчин избили своих жен. Их водворили в ИВС
В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты
Военнослужащим в Баткенской области строят дом на 24 квартиры
Сооронбай Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства
Президент призвал уделять особое внимание реконструкции дорог в регионах
Популярные новости
Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не&nbsp;намерен опять сбегать Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в&nbsp;Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в&nbsp;депутаты партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Счетную палату лишили некоторых функций. Президент подписал закон Счетную палату лишили некоторых функций. Президент подписал закон
Бизнес
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
20 августа, четверг
10:48
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» огласила топ-7 избирательного списка Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» огласила топ-7 и...
10:22
Танковый биатлон: определились соперники команды военнослужащих Кыргызстана
10:12
Суд по Историческому музею. Приговор первой инстанции оставлен в силе
10:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
10:01
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?