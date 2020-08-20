Развитие приграничных районов обсудили в правительстве

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития приграничных районов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Он напомнил о ранее состоявшемся онлайн-совещании с президентом Сооронбаем Жээнбековым, на котором были обсуждены актуальные вопросы по социально-экономическому развитию Баткенской области, а также решению приграничных вопросов.

«Решение приграничных вопросов было и остается одним из приоритетных направлений в деятельности правительства. Несмотря на возникший дефицит бюджета, финансирование и реализация запланированных пунктов программ социально-экономического развития приграничных районов находятся на особом контроле», — сказал Акрам Мадумаров.

В ходе совещания также обсудили ход строительства ряда социальных и инфраструктурных объектов. По итогам заседания руководителям профильных государственных органов дан ряд поручений, в том числе проработать вопросы по строительству логистического центра в Баткенской области.