ЦОН, кинотеатр, заводы. Что посетил президент в Кочкорском районе

Во время рабочей поездки в Нарынскую область президент Сооронбай Жээнбеков посетил ЦОН, предприятие по переработке молока и ознакомился с деятельностью племенного завода и реконструкцией внутренней дороги в Кочкорском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Директор ГП «Инфоком» Рыскулбек Осмоналиев проинформировал, что в дополнительном здании ЦОН местное население сможет в формате «единого окна» получать услуги загс, паспортного стола, архива, нотариата. Строительство планируется завершить в августе этого года.

Большое внимание в деятельности нового ЦОН будет уделяться услугам в цифровом формате. Для получения необходимых документов для граждан будут созданы условия в одном месте, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь же глава государства осмотрел здание кинотеатра «Чолпон», в котором была проведена капитальная реконструкция за счет бюджета, а также побеседовал с местными жителями, выслушал их проблемы относительно доступа к чистой воде, строительства школ, трансформации земель и вопросов личного характера.

В беседе с ними Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность цифровизации в развитии регионов. Добавил, что в каждом районе страны должны быть созданы условия для получения услуг в формате «единого окна».

Он рассказал о целях и задачах государственной политики регионального развития, важности проектов по обеспечению населения чистой водой, создании условий для ведения бизнеса, что в том числе способствует сокращению внутренней миграции.

Президент отметил, что за последние два года средства бюджета и финансовых институтов были направлены в регионы для поддержки перерабатывающей промышленности, создания новых рабочих мест, развития сферы туризма и другого. Эти меры позволяют комплексно решать вопросы занятости населения, увеличения налоговых поступлений, социально-экономического развития областей в целом.

Президент побывал и на предприятии по переработке молока. Руководитель завода Болот Толонов сообщил, что в настоящее время в рамках проекта строится новый молокоперерабатывающий завод общей сметной стоимостью в 72 миллиона сомов.

Расширение производства позволит довести переработку молока до 10-20 тонн в сутки, создать 100-150 новых рабочих мест и возможности для сбыта молока фермерам Кочкорского и Жумгальского районов.

Отмечено, что ранее кредитную поддержку предприятию оказывал «Айыл Банк». На сегодняшний день для полной реализации проекта требуется дополнительно около 26 миллионов сомов.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что государство обращает особое внимание поддержке предпринимательства в регионах.

«Средства государства и инвесторов развернуты на поддержку малого и среднего бизнеса, что в перспективе гарантирует целостное развитие экономики страны», — подчеркнул президент.

Российско-Кыргызскому фонду развития, ОАО «Айыл банк» и ОАО «Гарантийный фонд» до сентября рекомендовано выделить льготные средства на завершение проекта по строительству молокоперерабатывающего завода.

Президент также ознакомился с деятельностью племенного завода «Сал-Эм». Его руководитель Саламат Молдоканов отметил, что предприятие занимается разведением крупного рогатого скота породы «Абердин-Ангус», породистых российских лошадей и овец гиссарской породы, которые были завезены с зарубежных стран.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что племенное животноводство в стране имеет большой потенциал, занимает особое место в структуре сельскохозяйственной отрасли и позволяет повысить продуктивность скота и качество продукции животноводства.

Глава государства рассказал о налоговых преференциях для фермеров и крестьян, перерабатывающих предприятий, о льготном финансировании сельских товаропроизводителей в рамках государственной политики регионального развития.

Местные жители подняли вопрос трансформации земель для строительства жилья, доплат к заработной плате с учетом коэффициента высокогорья, которые сейчас не выплачиваются. Они обратились с просьбой рассмотреть возможность восстановления районного коэффициента.

Еще один пункт в рабочей поездке — реконструкция внутренних дорог села Кочкор. Работы на сумму 12 миллионов сомов финансируются из республиканского бюджета, строительство дороги началось в конце июля и завершится осенью. В настоящее время идет выравнивание дороги и укладка гравия.

Президент отметил, что дороги являются артериями для экономики страны, по которым перевозятся пассажиры и грузы. «Для развития региона и осуществления социальных программ по обеспечению доступа населения к чистой воде, ирригации, ремонту больниц, школ и всего остального необходимо наличие минимальной дорожной инфраструктуры. Без дорог любые начинания невозможны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент напомнил, что на государственном уровне принято решение ежегодно ремонтировать по 3 километра в каждом районном центре страны.

На 2020 год запланированы строительство и ремонт 153 километров внутренних дорог в 23 городах и 40 районах страны.

Практически все работы будут выполнены отечественными дорожно-эксплуатационными предприятиями.

Во время встречи с местными жителями Сооронбай Жээнбеков отметил, что с 2021 года в рамках Концепции регионального развития в Кочкоре как одной из 20 «точек роста» будет начата реализация программы, предусматривающей социально-экономическое и инфраструктурное развитие.