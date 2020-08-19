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Власть

В Нарынской области появится еще 2,5 тысячи гектаров орошаемой земли

Президент Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с реализацией ирригационного проекта в Кочкорском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев отметил, что в 2019 году договорились со Всемирным банком о реабилитации ирригационных систем села Кош-Добо.

Реализация проекта позволит в трех айыл окмоту освоить около 2,5 тысячи гектаров новых орошаемых земель.

Президент отметил, что реализация национальных ирригационных проектов находится на его особом контроле, так как это способствует решению целого комплекса задач в рамках регионального развития.

Государственная программа развития ирригации до 2026 года состоит из трех этапов, два из которых реализуют до 2024-го включительно. За это время планируют ввести в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. В результате освоят 27 тысяч гектаров новых земель, улучшат водоснабжение 46 тысяч гектаров. В 2020 году планируют освоить 1 тысячу 700 гектаров новых земель.

На реализацию ирригационных проектов, помимо бюджетных средств, привлекают средства международных партнеров по развитию, большинство из которых гранты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162897/
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