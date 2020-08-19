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Власть

Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не намерен покидать Беларусь. Об этом он сообщил изданию Nazarnews.

По его словам, информация о том, что он выехал с семьей из страны, не соответствует действительности.

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«В тяжелой ситуации мне президент Беларуси Александр Лукашенко дал статус беженца и создал все условия для жизни. Я никогда не брошу Лукашенко в тяжелое время. Буду до конца рядом. Я до этого никого не предавал и не предаю. Сейчас я в Минске», — заявил Курманбек Бакиев.

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, в которых, по данным ЦИК, победил действующий президент.

Напомним, по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой КР в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010-го, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162894/
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