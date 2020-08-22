Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Талант Солтобаев назначен заместителем министра транспорта и дорог.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов 19 августа.

Он пришел на место Женишбека Ногойбаева, которого задержали в феврале при даче взятки в $10 тысяч.

Талант Солтобаев родился 2 июля 1982 года.

О нем известо только то, что ранее он работал главным инженером института «Кыргыздортранспроект».

Полпредом правительства в Ошской области назначен Байыш Юсупов.

Фото из интернета. Байыш Юсупов

Экс-глава региона Узарбек Жылкыбаев 8 августа подал в отставку. Он намерен участвовать в парламентских выборах.

Байыш Юсупов родился 5 января 1957 года в Кара-Суйском районе. Окончил Ивановский институт текстильной и легкой промышленности (Россия), «инженер-технолог», Ошский технологический университет, «бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую деятельность начал в 1979 году на Ошском хлопчатобумажном комбинате имени 50 лет Октября. За восемь лет проработал мастером, старшим мастером, начальником цеха, начальником производства.

1988-1989 — инспектор Ошского областного комитета народного контроля;

1989-1993 — директор Кара-Суйского хлопкоочистительного завода;

1990-2013 — депутат, председатель городского кенеша Кара-Суу;

1993-2009 — председатель правления АО «Ак-Алтын» в Кара-Суу;

2009-2012 — глава государственной администрации, аким Кара-Суйского района;

2013-2020 — первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области.

После ухода с должности прежнего полпреда Узарбека Жылкыбаева исполнял обязанности полномочного представителя правительства.

Бактыбек Алайчиев назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Ошской области.

Он пришел на место Байыша Юсупова.

Бактыбек Алайчиев родился 12 апреля 1965 года в городе Оше. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина, «ученый агроном».

Трудовую деятельность начал агрономом в 1986-м в совхозе «Кызыл Октябрь».

До назначения сначала был заместителем главы Узгенской районной государственной администрации, а с июля 2018 года — акимом.

Руководителем аппарата полпредства в Иссык-Кульской области стал Абдес Анарбеков.

Фото полпредства Иссык-Кульской области. Абдес Анарбеков

Он назначен в порядке ротации кадров.

Абдес Анарбеков родился 1 сентября 1984 года во Фрунзе. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, «бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

2008–2010 — специалист, ведущий специалист, главный специалист — руководитель аппарата в управлении социального развития мэрии Бишкека:

2010–2013 — специалист в отделах социального развития, поддержки семьи и детей, а также организационной работы мэрии;

2013–2014 — и. о. заместителя главы Ленинской администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства;

2016–2017 — работа в государственной типографии ОАО «Учкун»;

2017 — главный бухгалтер в санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека, руководитель аппарата в администрации Октябрьского района;

2017–2020 — заведующий организационным отделом аппарата мэрии столицы.

Главой Национального центра по предупреждению пыток назначен Бакыт Рысбеков.

Пост главы Наццентра по предупреждению пыток занимал Нурдин Сулайманов.

Новый руководитель избран решением координационного совета центра.

Ранее Бакыт Рысбеков уже возглавлял этот центр. Он ушел с должности по истечении срока полномочий.

Работал в коалиции «За демократию и гражданское общество» председателем.

Болот Дыйканбаев назначен акимом Узгенского районе Ошской области.

Фото 24.kg. Болот Дыйканбаев

Пришел на место Бактыбека Алайчиева. До назначения был его первым заместителем.

Болот Дыйканбаев ранее занимал посты главы айыл окмоту Жазы, депутата сельского кенеша Жазы. Несколько лет занимался частным предпринимательством.

Кадыр Маликов назначен заместителем муфтия.

Фото Исламского финансового центра. Кадыр Маликов

Кадыр Маликов родился в Бишкеке 1 декабря 1972 года. Окончил университет Иордании по специальности «исламская юриспруденция», а также обучался в испанских вузах политологии и другим специальностям, связанным с религией.

Является членом Совета улемов ДУМК, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика»

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов.

Совет по отбору судей внес на имя Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 14 кандидатам в местные суды страны. Глава государства согласился с предложениями по 13.

В Ошский городской суд направлен Мамасадык Жапаров; в Джалал-Абадский городской суд — Миран Шерматов.

11 судей назначены на должности до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:

в Октябрьский районный суд Бишкека — Чынгыз Адамкулов;

в Первомайский районный суд Бишкека — Дамира Орозова;

в Свердловский районный суд Бишкека — Жылдыз Ибраимова, Алмаз Касымбеков, Гульзат Саадабаева, Гульмира Саргалдакова, Жыпар Сабырова, Асел Смаилова, Гаухар Тургунбекова, Санжар Чотонов, Галина Шин.

Меклис Кошалиев возглавил футбольный клуб «Алга-Бишкек».

Муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Алга-Бишкек» при управлении физкультуры и спорта столичной мэрии возглавил мастер спорта СССР по футболу Меклис Кошалиев.

Начинал с простого игрока футбольных команд «Алга», «Алай», был тренером «Алги», главным тренером национальной сборной команды Кыргызстана по футболу, региональным представителем ФФКР по Бишкеку.

Спортивным директором футбольного клуба стал Азамат Исабеков.

О кадровых перестановках с 10 по 14 августа читайте здесь.